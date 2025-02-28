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Binance hata yaptı, GİB'ten kripto yatırımcılarına ''vergi'' ihtarı yağdı!

Binance hata yaptı, GİB'ten kripto yatırımcılarına ''vergi'' ihtarı yağdı!
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Dünyanın en büyük kripto para piyasalarından biri olan Binance Türkiye, kripto yatırımcılarının yaptıkları ödemeleri "Kira Verisi" olarak işaretleyince Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti ve milyonlarca kripto para yatırımcısına kira vergisi ödemeleri için uyarılar göndermeye başladı.

Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği bir hata ortaya çıktı. Maliye'den gelen mesajlarla şok olan yatırımcılar e-devlet'e hücum etti. Bazı kripto işlemi yapan kurumların müşteri hesaplarına EFT yaparken bunu 'kira' olarak göstermesi Maliye'den otomatik SMS almalarına neden oldu.

Habertürk'ün haberine göre, Maliye Bakanlığı yetkilileri ise kripto para borsalarının hatası nedeniyle gerçekleşen bu uyarıyı gerçek kira geliri olmayanların dikkate almaması gerektiğini bildirdi.

Kripto para yatırımcıları dalgalı piyasalarda son dönemde sıkça kaba tabirle dayak yerken son tokat bu kez bazı kripto borsalarının yatırımcılara yaptığı EFT işlemlerindeki hatalı bildirim nedeniyle kira vergisi ile geldi.

 Bazı kripto işlemi yapan kurumların müşteri hesaplarına EFT yaparken bunu 'kira' olarak göstermesi Maliye'den otomatik SMS almalarına neden oldu.

Kripto para borsalarının banka hesaplarına yapılan ödemeyi kira verisi olarak belirtince Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşlara kira vergisini ödemesi için uyarılar göndermeye başladı. Kripto borsadan bankalara para çeken vatandaşlardan kira gelirleri olması nedeniyle kira vergisi ödenmesi istedi.

İşte GİB'ten gönderilen o SMS:

Dünyanın en büyük kripto para piyasalarından biri olan Binance Türkiye, kripto yatırımcılarının yaptıkları ödemeleri "Kira Verisi" olarak işaretleyince Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti ve milyonlarca kripto para yatırımcısına kira vergisi ödemeleri için uyarılar göndermeye başladı.

Habertürk

Etiketler binance kira geliri kira vergisi kira gelir vergisi gib gelir idaresi başkanlığı maliye
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