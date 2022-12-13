Binance'a ''kara para aklama'' suçlaması!

Kripto para piyasalarının en güçlü borsası olarak bilinen Binance'nin CEO'su Changpeng Zhao hakkında kara para aklama suçlaması iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, kripto dünyasının en büyük platformu Binance ve platformun kurucu CEO'su Changpeng Zhao'yu (CZ) kara para aklama ve yaptırımları delmekle suçlamayı düşündüğü iddia edildi.

Reuters'ın dört kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD, 2018'den beri devam eden davada Binance ve CZ'ye kara para aklama ve yaptırımları delme suçlamalarını yöneltebilir. Haberde, Bakanlığın, davayı sonuçlandırmayı ertelemeyi düşündüğü ve savcılar arasında görüş ayrılığı yaşandığı ifade edildi.

Reuters’ın bir düzineye yakın isimden öğrendiğini öne sürdüğü habere göre Binance’e açılan soruşturma, 2018 yılında başladı ve halen sürüyor. Fakat soruşturmaya dahil olan bir düzineden fazla savcı, artık elde edilen kanıtların Binance yöneticilerine ve Binance’e karşı kullanılabilirliğini değerlendirmeye başladı. Söz konusu haber hakkında Binance’ten açıklama geldi.

BİNANCE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Binance, Reuters tarafından paylaşılan habere karşı çıktı. Platform, aşağıda yer alan yasa dışı fon hesaplamalarını yanlış, uygunluk kontrolleri hakkındaki açıklamaları da “tarihi geçmiş” olarak nitelendirdi. Bununla birlikte yüksek endüstri standartları sürdürdüğünü ve platformdaki yasa dışı kripto para etkinliğini tespit etme becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Ayrıca bir Binance sözcüsü, Reuters’a “ABD Adalet Bakanlığı'nın iç işleyişine dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz ve bilseydik de yorum yapmamız uygun olmazdı.” şeklinde konuştu.

"Reuters yine yanılıyor. Şimdi de hukuk ekibimize saldırıyorlar. İnanılmaz derecede gurur duyduğumuz bir ekip - kriptoyu hepimiz için daha güvenli hale getirdiler. İşte muhabire gönderdiğimiz tam açıklama ve olağanüstü hukuk ekibimiz hakkında bir yazı:"

Binance, buradan ulaşabileceğiniz yazısında kripto suçlara karşı mücadelesini anlattı. Binance Küresel İstihbarat ve Araştırmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tigran Gambaryan, Reuters'ın iddialarının "büyük" olduğunu vurgulayarak Reuters'ın iddialarına da şu cevabı verdi:

"Kripto, yasa dışı faaliyetler için güvenli bir sığınak DEĞİLDİR. En azından Binance için gerçeğin bu olduğunu biliyorum.

Özetlemek gerekirse, 2022'de ekibimiz:

47.000'den fazla hukuksal talebe yanıt verdi

Güvenlik ve uyumluluk çalışan sayısını %500'den fazla artırdı

Küresel kolluk kuvvetleriyle birlikte 70'in üzerinde siber suçla mücadele çalıştayına katıldı

Ulusal Siber Adli Bilişim ve Eğitim İttifakına (NCFTA) katılan ilk blockchain ve kripto şirketi oldu."