Bir kötü haber daha! Motorine dev zam geliyor

Yüksek akaryakıt fiyatları araç sahiplerini ve ulaşım sektörünü zorlarken, motorine dev zam geleceği iddia edildi.

Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Yükselen dolar kuru ve brent petroldeki yüksek seyir pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 36 kuruş zam beklentisinin ardından bir kötü haber de motorinden geldi.

MOTORİN 23 LİRAYI AŞACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın geceden itibaren motorine de büyük bir zam geleceği öğrenildi. Gelecek zammın 1 lira 20 kuruş civarında olması bekleniyor. Yapılacak yeni zamla birlikte motorinin fiyatı İstanbul'da 22.10 liradan 23.30 lira seviyesine çıkacak.



Son olarak 21 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 fiyat indirim meydana gelmiş, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansımıştı.