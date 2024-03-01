Bir kripto borsası daha Türkiye'de faaliyete geçti

Kripto para borsası WhiteBIT, Türkiye operasyonlarına resmen başladığını duyurdu.

FC Barcelona ve Trabzonspor’un resmi kripto para partneri olan ve bir süredir küresel borsasıyla Türkiye’deki kullanıcılara hizmet veren şirket, Türk kripto yatırımcıları için özelleştirilmiş ürün ve hizmetlerini bir araya getirdiği platformunu da resmi lansmanla yayına aldı. Türkiye’deki kullanıcıların küresel kripto kullanıcı tabanında yüzde 6,73 paya sahip olduğuna dikkat çeken Volodymyr Nosov, “Merkezi Türkiye’de olan WhiteBIT Turkey Anonim Şirketi ile Türkiye pazarındaki faaliyetlerimize resmen başladık. Ülkenin önde gelen bankalarıyla yaptığımız anlaşmalar sayesinde yatırımcılar, 500 bin TL’ye kadar para yatırma ve çekme işlemlerini havale ve EFT ile kolaylıkla ve komisyon ödemeden gerçekleştirebiliyor. WhiteBIT kodlarıyla borsa kullanıcılarına ücretsiz ve anında fon transferi de yapabilen kullanıcılar, ADA, APT, AVAX, DOGE, ETH, XRP ve elbette BTC gibi önde gelen kripto para birimlerinin ticaretini TRY işlem çiftiyle tamamlayabiliyor” diye konuştu.

KAYIT OLANLARA VE ARKADAŞINI DAVET EDENLERE DOGE HEDİYESİ

Büyüme yolculuklarında Türkiye pazarının oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Volodymyr Nosov, “Türkiye’deki mevzuata ve yasalara uygun bir biçimde, resmi olarak faaliyete geçişimizi onurlandırmak amacıyla, ülkenin güçlü ve hareketli bir topluluğuna özel ‘Who Let the DOGEs Out!’ ismini verdiğimiz bir kampanya düzenliyoruz. 8 Mart’a kadar WhiteBIT-TR internet adresinden kayıt olarak kimlik doğrulama sürecini tamamlayan yeni kullanıcılarımız, 50 DOGE kazanacak. Ayrıca arkadaşlarını platformumuza davet edenler de, WhiteBIT TR’ye kazandırdıkları kullanıcı başına 10 DOGE elde edecek. WhiteBIT TR Türkiye platformumuzla, WhiteBIT deneyimini yerel ölçeğe taşıyacağız ve bunu yaparken kripto topluluğuna verdiğimiz önemi de iddialı bir kampanyayla göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRK KRİPTO YATIRIMCILARINI KOLAY ERİŞİM, GÜVENLİK VE İNOVASYONLA BULUŞTURUYORUZ”

Halihazırda Trabzonspor'la yürüttükleri forma sırt sponsorluğu iş birliğinin WhiteBIT'ın Türk toplumuyla etkileşime geçme isteğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Nosov, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye kripto ekosistemine kolay erişimi, yüksek güvenliği ve inovasyonu getiren WhiteBIT, WhiteBIT-TR markasını büyümesinin önemli etkenlerinde biri olarak konumlandıracak. Türkiye’de blokzinciri ve kripto para adaptasyonunu artırmakla kalmayıp, eğlence ve spor gibi topluluk bilincinin kuvvetli olduğu alanlarda da büyümeyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Yerel yasalara uyumlu platformumuzun yapacağı iş birlikleri, pozitif ortaklıklara ve yerel çapta gelişime kendimizi adadığımızın göstergesi olacak.”

DHA