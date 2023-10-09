  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bir şirketten daha halk arz kararı

Bir şirketten daha halk arz kararı

Bir şirketten daha halk arz kararı
Güncelleme:

Çikolata üreticisi şirket Patiswiss’in CEO’su Elif Aslı Yıldız, şirketin halka arzı için geri sayıma başladıklarını duyurdu.

halkaarz.net’in aktardığına göre Yıldız, halka arz için hazır olduklarını ve bunun ‘yakın zamanda’ duyurulacağını kaydetti. Ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih paylaşılmadı.

 Bir şirketin halka arz edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onayladıktan sonra şirketin halka arz süreci başlıyor.

Etiketler halka arz yeni halka arz çikolata üreticisi borsa bist borsa istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Berfu Yenenler'den Adnan Oktar itirafı: ''Kedicik olmaktan son anda kurtuldum''
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Filistin tepkisi: ''Dinlerken tüylerim diken diken oldu''
AK Partili ismin düğünde takı değil, servet takıldı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı
Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen sonbahar manzarası
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı
Atatürk'e benzemeyen büst tepki çekti
Piyasalar allak bullak! Dolar/TL rekor tazeledi, altın ve petrol yükselişte
İstanbul'da tarikatın öğrenci yurdunda erkek öğrenciye cinsel istismar
Define avcıları kazdı; toplu mezar ortaya çıktı!