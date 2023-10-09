Bir şirketten daha halk arz kararı

Çikolata üreticisi şirket Patiswiss’in CEO’su Elif Aslı Yıldız, şirketin halka arzı için geri sayıma başladıklarını duyurdu.

halkaarz.net’in aktardığına göre Yıldız, halka arz için hazır olduklarını ve bunun ‘yakın zamanda’ duyurulacağını kaydetti. Ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih paylaşılmadı.

Bir şirketin halka arz edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onayladıktan sonra şirketin halka arz süreci başlıyor.