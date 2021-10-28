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Bir üründe daha gümrük vergisi sıfırlandı

Bir üründe daha gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, konserve imalatında kullanılmak üzere sardalya balığı ithalatından gümrük vergisi alınmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, sardalya balığı ithalatından gümrük vergisi alınmayacak. İki gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında da gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlanmıştı. Konserve imalatında kullanılmak üzere sardalya balığı ithalatından gümrük vergisi alınmayacak.

Aspirde uygulanan gümrük vergisi yüzde 1.5-23.4 aralığında iken ham yağda yüzde sıfır ve 22.5 aralığında, ayçiçek tohumu yağı ithalatında ise sıfır ve yüzde 10 olarak uygulanıyordu.

SARDALYA İTHALATINDAN DA VERGİ ALINMAYACAK

Reuturs'da yer alan bilgilere göre, konserve imalatında kullanılmak üzere sardalya balığı ithalatından gümrük vergisi alınmayacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre bu amaçla ithal edilen Avrupa sardalya balığı türü ithalatına ek mali yükümlülük de uygulanmayacak.

Etiketler sardalya gümrük vergisi vergi sıfırlama gümrük
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