Bitcoin ile ilgili bir ''çılgın'' iddia daha

Son dönemde Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın paylaşımlarıyla düşüşe geçen Bitcoin'in yıl sonu hedefi için dudak uçuklatan bir tahminde bulunuldu.

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca beş birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden iki tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı. Kitco News’ten David Lin’e konuşan InvestorsHub’dan Clem Chambers, Bitcoin’in alım satım modelinin “patlama, balon, çöküş” döngülerinden oluştuğunu söyleyerek çarpıcı tahminini paylaştı.

'KRİPTO KIŞI'

Bitcoin'in 20 bin dolar seviyesine kadar düşebileceğini öngören Chambers, bu düşüşle birlikte 'kripto kışının' gelebileceğini söyledi. Chambers konuya yönelik açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Kısa vadede, gerçekten düşüyorum. Ve sonra, uzun vadede gerçekten yükselişe geçiyorum. Bitcoin’in son on yıldaki grafiğine bakarsanız, patlama, kabarcık, düşüş, patlama, kabarcık, düşüş. Ve böylece, kısa vadede, bir baskın içindeyiz ve daha da aşağıya inecek. Ve sonra geçen seferki gibi bir kripto kışı olacak ve sonra patlama… Fiyat çatıdan geçecek, yine 2017’de olduğu gibi…

BITCOIN'DE SONRAKİ ZİRVE 120 BİN DOLAR

Bu, madencilerin ödüllerinin yarıya düştüğü zamandır. Yani yeni kripto paraların arzı yarıya iner ve bu da fiyatı yükseltir. Şimdi fiyat yükseldiğinde, herkes FOMO alır ve birikir ve çatıdan geçer. Bir sonraki zirvede fiyat 120 bin dolara çıkacak. Ancak bu durum, fiyat 10.000 – 20.000 dolara geri döndükten sonra olacak.

BITCOIN'İN HACMİ YÜKSELDİ

DHA'da yer alan habere göre son 24 saat içinde 34,895.42 ve 39,835.14 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 10.73 artışla 38.659.47 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 14.69 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 50 milyar dolarlık artışla 707 milyar dolara yükseldi.

ETH YÜZDE 24 ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,091.79 ve 2,750.53 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 23.42 artışla 2,098.52 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 25.25 ve piyasa hacmi yaklaşık 48 milyar dolarlık artışla 295 milyar dolar düzeyindeydi.

YATIRIMCILAR NAKİTTEN ÇIKIYOR

Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 düştü. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.14 ve piyasa hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolar artışla 60 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 10,039 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.8'ini Bitcoin, yüzde 18.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 211 milyar dolar düzeyindeydi.