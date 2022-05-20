  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bitcoin kritik seviyede işlem görüyor

Bitcoin kritik seviyede işlem görüyor

Bitcoin kritik seviyede işlem görüyor

Geçtiğimiz hafta LUNA ve UST coinlerin çökmesiyle birlikte 26 bin 700 dolar seviyesine inen Bitcoin, 1.5 yılın en düşük seviyesini gördükten sonra toparlanma kaydetmişti. Lider coin bugün kritik eşik sınırında işlem görüyor.

Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin’deki seyir yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Genellikle fiyat hareketiyle dijital varlıkların tamamına yön veren lider coin bugün kritik eşik seviyesine yakın seyrediyor. Geçen hafta Terra ekosisteminin iki kripto parası LUNA ve UST’deki çöküşün etkisiyle birlikte 26 bin 700 dolara düşerek 1.5 yılın dibine inen Bitcoin bu seviyeden toparlanma kaydederek 30 bin doların üzerine çıkmıştı. 

BITCOIN YÜZDE 5.59 YÜKSELDİ 

Dün 28 bin 691 dolara kadar geriledikten sonra Bitcoin yüzde 5.59 oranında yükselerek 30 bin 319 dolardan kapandı. Lider coin bugün 30 bin 344 dolardan işlem görüyor. 

30 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK 

Son günlerde kararsız bir seyir izleyen Bitcoin’de yükselişlerin devam edebilmesi için 30 bin dolar pivot seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanması gerekiyor. Analistler Bitcoin’de fiyatın 30 bin doları aşması durumunda bir sonraki direnç noktasını 32 bin 500 dolar olarak öne çıkarıyor. Olası bir düşüşte ise 27 bin 559 seviyesi önemli bir destek olarak belirtiliyor. 

ETHEREUM, 2 BİN DOLAR SINIRINDA 

Milliyet'te yer alan habere göre, Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı ise bugün 2 bin dolar seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta kripto para piyasasındaki sert düşüşün etkisiyle Ethereum, 1800 dolara kadar gerileyerek 10 ayın en düşük seviyesine inmişti. 

Son günlerde görülen düzeltme hareketlerinin etkisiyle birlikte kripto para birimlerinde bir toparlanma çabası görülüyor.  

TOPLAM SERMAYE DEĞERİ 1.26 TRİLYON DOLARDA 

Kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün 1.26 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta dijital varlıkların toplam sermaye değeri 1.08 trilyon dolara kadar gerilemişti. 

Etiketler bitcoin kritik seviye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar 16 TL'ye, Euro 17 TL'ye, Gram altın 950 TL'ye dayandı
Kulislerden sürpriz iddia! Dev kabine revizyonu geliyor!
19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden kız sporcuya tokat
Dolar, altın ve gümüş fiyatları uçuşa geçti! İslam Memiş beklediği seviyeleri açıkladı
AK Parti'de ortalık karıştı: ''Erdoğan o ismi MYK üyeleri önünde azarladı''
Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş
Hızla yayılan yeni virüsün belirtileri açıklandı
Bodrum'da bir top model! Kate Moss Türkiye tatilinde görüntülendi
Eski AK Partili vekil, iktidarı yalanladı: ''3,8 milyon yabancı oy kullanacak''
Yoksulluğun fotoğrafı İstanbul'da çekildi! Vatandaş ''ucuz et'' kuyruğunda