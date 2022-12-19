  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Borsa İstanbul'da bir rekor daha

Borsa İstanbul'da bir rekor daha

Borsa İstanbul'da bir rekor daha
Güncelleme:

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan Borsa İstanbul tarihi zirvesini yeniledi. Bankacılık Endeksi de tüm zamanların zirvesine yükseldi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) Endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,08 oranında yükselişle başlarken; endeks açılışta 56,32 puanlık artışla 5 bin 270 puan oldu. BIST 100 endeksi sonrasında da Bankacılık Endeksi eşliğinde yükselişini sürdürerek, tarihi rekor seviyesini 5 bin 362 puana taşıdı. Endeks, gün içerisinde en düşük 5 bin 267 puanı görürken; saat 12:26 itibarıyla yüzde 2,73 oranında yükselişle 5 bin 356 puan seviyesinde hareket ediyor. 

BIST 100 Endeksi, tüm zamanların en yüksek kapanışını 13 Aralık Salı günü 5 bin 256 puana yükselerek gerçekleştirmişti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi 1,15 değer kazanırken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 7,95 ve yüzde 2,41 oranında değer kazancında ilerliyor.

Etiketler borsa istanbul rekor bankacılık endeksi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kabinede revizyon iddiası! Mehmet Şimşek ve Berat Albayrak geri mi dönüyor?
Hem emekliliği iptal oldu, hem de 205 bin TL borcu oldu!
Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil için yıllar sonra gelen itiraf
TRT çıplak taraftarı sansürleyemedi
Benzin ve motorine çifte ''indirimcik'' geliyor
Türkiye’nin nüfusu açıklandı; dikkat çeken sığınmacı rakamları
Tekel bayisinde provokasyon yaptı, tekme tokat dayak yedi
Ayıyla burun buruna gelen dağcıları Kangal köpekleri kurtardı! Nefes kesen anlar
Tacizciyi döve döve polise teslim ettiler
Kupa töreninde Katar görgüsüzlüğü! Messi alay konusu oldu