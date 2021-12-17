Borsa İstanbul'da sert düşüş! Rüzgar tersine döndü

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi gün içinde yüzde 5,6 artış gösterdikten sonra sert düştü. Kayıplar yüzde 7'yi aşınca ikinci kez devre kesiciler çalıştı ve işlemlere ara verildi.

Son dönemde dolar kurundaki artışla birlikte sert yükseliş kaydeden Borsa İstanbul’da bugün tablo öğleden sonra terse döndü.

BİST 100 endeksinde gün içi yükseliş bir ara yüzde 6’ya yaklaştıktan sonra sert satışlarla endeks yüzde -5 kayıp durumuna geçti ve devre kesiciler çalıştı.

Borsada 16.54’te tekrar başlayan işlemlerle BİST 100 endeksinde kayıp yüzde 7’ye ulaşınca ikinci kez devre kesiciler çalıştı ve işlemlere ara verildi.

Borsa İstanbul’dan yapılan ikinci açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Saat 16:54 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci aşaması tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 17:14’te tek fiyat emir toplama, 17:19’da eşleştirme yapılacak ve 17:24’ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17:14’te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17:24’ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 17:24’ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP’taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlemler saat 17:24’te yeniden başlayacaktır.”

İLK DEVRE KESİCİDEN SONRA AÇIKLAMA GELMİŞTİ



Borsa İstanbul’dan yapılan ilk açıklamada “Saat 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul’dan yapılan ayrı bir açıklamaya göre pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16:44’de tek fiyat emir toplama, 16:49’da eşleştirme yapılacak ve 16:54’dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek.

Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16:44’de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16:54’den itibaren seans kaldığı yerden devam edecek.

Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 16:54’den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecek.

VİOP’taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlemler saat 16:54’de yeniden başlayacak.