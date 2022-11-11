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Borsa rekora doymuyor

Borsa rekora doymuyor
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,66 artarak güne 4.541,44 puanla rekor seviyeden başladı.

BIST 100 endeksi, şu dakikalar yüzde 1,35 primle 4,527 puan seviyesinde bulunuyor.

Endeks, dün yükseliş eğilimini sürdürmesinin ardından kapanış rekorunu da yüzde 2,43 geliştirerek 4.467,10 puana taşıdı.

Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahını desteklediğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırırken, para piyasası fiyatlamalarında Banka'nın gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.550 ve 4,600 seviyelerinin direnç, 4.340 puanın destek konumunda bulunduğu bildirildi.

Etiketler borsa istanbul bist 100
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