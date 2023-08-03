  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Borsada rekor üstüne rekor

Borsada rekor üstüne rekor

Borsada rekor üstüne rekor
Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başlamasının ardından 7.365 puanla rekor kırdı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,85 puan ve yüzde 1,21 değer kazancıyla 7.346,30 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 65,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,21 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile spor oldu.

TÜİK'ten verilerine göre, enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken yıllık bazda yüzde 47,83 oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrediyor.

Analistler, küresel ölçekte para politikalarına ilişkin belirsizliklerin ve endişelerin yatırımcıların fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini bildirdi.

Öğleden sonra yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE ) faiz kararı, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, BoE'nin politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 seviyesinin direnç, 7.300 puan seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Etiketler borsa istanbul bıst 100
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hizmetçi kadın, iş insanının kızı çıktı; 1 milyar dolarlık servete ortak oldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin Ocak zammını açıkladı
Uzmanı uyardı! Havuza girerken iki kere düşünün
Bağcılar'dan tarih fışkırdı: Okulun altında şapel bulundu
Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca...
Necmettin Batırel'den benzin fiyatı için olay tahmin
Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor!
16 kilo birden veren Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı
Ekmek Teknesi'nin ''Lan Jale''sinin dönüşü muhteşem oldu
Enflasyon sonrası Ağustos 2023 kira zam oranı belli oldu