Borsada ''yabancı'' hareketliliği! 9,2 milyon TL'lik hisse senedi aldılar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku geçtiğimiz hafta 9,2 milyon artarak 25 milyar 472,3 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Verilere göre DİBS (Kesin Alım) satımları 38,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satışları 0,2 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi olmadı. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 0,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

23 milyar 924,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Şubat'ta 25 milyar 472,3 milyon dolara çıktı. 10 Şubat itibarıyla 23 milyar 924,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Şubat'ta 25 milyar 472,3 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 302,3 milyon dolardan 1 milyar 282,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 76,7 milyon dolardan 76,3 milyon dolara geriledi.