Bu iddia olay olur: ''Dolar 10 TL olacak'' deyip tarih verdi!

Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren dolar kurunun daha da yükseleceğini öne sürerken bir başka ekonomi yazarı doların 10 TL'ye kadar gerileyeceğini iddia edip tarih de verdi.

Dolar kuru, TL karşısında 18 TL'ye doğru ilerlerken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) adımları sonrasında geri çekilme yaşanmıştı. Dolar, son bir haftadır TL karşısında 16,7 bandında seyrederken dikkat çeken dolar yorumu geldi. Ne Var Ne Yok adlı Youtube kanalına katılan yazar Engin Avcı, sene sonunda doların 10 liranın altına düşeceğini iddia etti.

"DOLAR 10 TL OLACAK"

"Prens Selman, Rus oligarklar ve BAE’liler Türkiye’den hamilik yapmalarını istiyor. Hala söylemimin arkasındayım" diyerek dolar kuru için fiyat veren Avcı, "Benim tahminim 6 ila 8 arasındadır. 10 liranın altına düşecek. Ağustos ayının başında başlar benim yıl sonu hedefim yıl sonunda 10 liranın altına düşecektir. Geçen ne oldu? 17,20’lerden 16,50’lere kadar düştü. Altın için korkmasınlar. Altın değerini hiçbir zaman kaybetmez" ifadelerini kullandı.

DOLAR, EURO VE ALTINDA İBRE YÖN DEĞİŞTİRDİ

Yeni haftaya Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2022 üretici ve tüketici enflasyon verileriyle başlayan piyasalarda hareketlilik devam ediyor.

Dün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon 1998 yılından bu yana görülen en yüksek orana ulaşdı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %78,62, aylık %4,95 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti. Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %88,77 artış gösterdi.

TÜRK LİRASI 6 AYDA YÜZDE 21 ERİDİ

AK Parti iktidarının başta Kur Korumalı Mevduat olmak üzere dövize yönelişin önünü kesmeye yönelik adımlar da kısıtlı kalınca Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ediyor. 2022'nin ilk 6 ayında Türk Lirası'ndaki değer kaybı yüzde 21'e ulaştı.

Bu ayrıntıların gölgesinde işte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,83 TL'den başlayan Dolar 16,83 TL'den,

17,58 TL'den başlayan Euro, 17,59 TL'den,

20,41 TL'den başlayan Sterlin ise 20,44 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,83 lira, avronun satış fiyatı ise 17,56 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.811 dolardan,

Gram altın 980 TL'den,

1.575 TL'den başlayan çeyrek altın 1.576 TL'den,

6.482 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.485 TL'den,

10,92 TL'den başlayan Gümüş ise 10,87 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 370 Dolar, Ethereum ise bin 165 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) düşük üretim hacmi, Libya'daki belirsizlik ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel arzı düşürmesine rağmen küresel resesyon endişeleriyle geriledi.

Norveçli petrol ve gaz işçileri ücret artışı talebiyle greve gittiler. Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Bağımsızlık Günü sebebiyle kapalı olan piyasa, açılışında grevi olumlu fiyatlamadı.

Norveç enerji şirketi Equinor grev nedeniyle bugün petrol ve gaz üretiminin günlük 89.000 varil petrol azalarak 27.500 varil gaz üretimi oluşturacağını söyledi. Arzın daralacağı sinyalini alan piyasada Brent petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrol 114,32 dolara kadar yükseldikten sonra hafifçe geri çekilerek (saat 07:55 itibarıyla) 113,60 dolar noktasına geldi.