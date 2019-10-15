Bütçe 17,7 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Merkezi yönetim bütçe dengesi Eylül'de 17,7 milyar TL açık verdi" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2018 yılı Eylül ayında 6 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Eylül ayında 17,7 milyar TL açık vermiştir. 2018 yılı Eylül ayında 4,3 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Eylül ayında 5,6 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.

2019 yılı Eylül ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında artarak 63,1 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 20,5 oranında artarak 80,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Eylül ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 52,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,8 oranında artarak 68,7 milyar TL olmuştur.

OCAK- EYLÜL 2019 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 56,7 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 85,8 milyar TL açık vermiştir.

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 3,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı OcakEylül döneminde 4,3 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 oranında artarak 653,8 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 22,5 oranında artarak 739,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında artarak 485,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 21,2 oranında artarak 658,1 milyar TL olmuştur.