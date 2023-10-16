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Bütçe açığı yeniden artışa geçti

Bütçe açığı yeniden artışa geçti
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Merkezi yönetim bütçesi, eylül ayında 129 milyar 218 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi eylülde 129,2 milyar TL açık verdi. Ağustosta bütçe 51,3 milyar TL fazla vermişti.

Verilere göre eylül ayında faiz dışı denge de 58,5 milyar TL açık verdi.

Eylül ayında bütçe giderleri 570,5 milyar TL, gelirleri ise 441,3 milyar TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde faiz giderleri yıllık yüzde 113,7 artışla 70,8 milyar TL'ye yükseldi. Vergi gelirlerinde artış ise yüzde 122,6 oldu. Bu dönemde vergi gelirleri 386,2 milyar TL oldu.

Eylül ayında bütçe giderlerine bakıldığında cari transferlerin öne çıktığı izlendi. Bakanlık verilerine göre Eylül'de cari transferler bir önceki yıla göre yüzde 88 artışla 212 milyar TL'ye çıktı. Eylül'de sadece BOTAŞ'a 14 milyar TL aktarıldı.

Etiketler Merkezi yönetim bütçesi bütçe bütçe açığı ekonomi Türkiye
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