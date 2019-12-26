2020 yılı asgari ücret zammı belli oldu! İşte 2020 asgari ücret!

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren 4. toplantıda yeni rakam belirlendi. Yeni yılda geçerli asgari ücreti açıklamak üzere işçi sendikalarıyla birlikte kameraların karşısına geçen Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılının asgari ücretini açıkladı.

BEKAR İŞÇİYE 2.324 TL, EVLİ İŞÇİYE 2.400 TL

2020 yılı için asgari ücret toplantı sonucunda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olarak brüt 2.943 TL, net 2.324 TL olarak kararlaştırıldı.

Böylece asgari ücretteki net maaş zammı 304 TL olarak gerçekleşti.

Bakan Selçuk ayrıca işverenlere de 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edileceğini açıkladı.

Türk-İş hükümetin bu kararını kabul etmediğini ve karar muhalefet ettiğini belirtti. Ancak karar hem hükümet hem de işverenler tarafından onaylanarak resmiyet kazandı.

BAKAN SELÇUK: ENFLASYON BEKLENTİSİNİN ÜZERİNDE ZAM YAPTIK

Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

"Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek."

Asgari ücrette geçen yıla göre net artış 303 lira 80 kuruş olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ MASADAN KALKTI

Ancak Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından TÜRK-İŞ teklifi kabul etmediğini belirterek masadan kalktığını açıkladı. Bakan Selçuk'un asgari ücreti açıklamasının ardından komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, açıklamasında "İşçi kesimi olarak rakamı kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Karara muhalefet ediyoruz" dedi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istemişti.

İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFI NE İSTİYORDU?

Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı.

Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.

İşveren tarafı asgari ücret desteğinin 200 liraya çıkarılmasını istiyordu.

TÜİK RAKAMLARI NE DİYOR?

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla üçüncü toplantıda paylaştı. Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI NASIL ALINIYOR?

Asgari ücret, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ERDOĞAN "JEST YAPARIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.