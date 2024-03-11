2024 yılının ilk işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ilk işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, 'geniş tanımlı işsizliği' tanımlayan atıl işgücü oranı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 26.5 oldu ve 32 ayın zirvesini gördü.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ocak ayında işsizlik oranı yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında ise işsizlik yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Aylık bazda yaşanan artışa rağmen işsizlik oranı 9. ayında da tek hanede kalmayı sürdürdü.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,1 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ocak 2022 - Ocak 2024 (%)

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,0 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Ocak 2022 - Ocak 2024 (%)

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,9 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 iken kadınlarda %36,6 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak %16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,1, kadınlarda ise %21,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Ocak 2024

Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin tahminler revize edilerek yayımlanmaktadır.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,3 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ocak 2022 - Ocak 2024 (Saat)

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %26,5 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Ocak 2022 - Ocak 2024 (%)