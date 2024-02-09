2024'te asgari ücrete ara zam yok

17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücrete bu yıl ara zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da ''2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir'' denildi.

2024 yılı itibariyle 17 bin 2 liraya yükseltilen asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün paylaştığı enflasyon raporunda asgari ücretle ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Ara zam beklentisi olan milyonları üzecek raporda, 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağına işaret edilerek "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

"ASGARİ ÜCRETİN YILDA BİR KEZ GÜNCELLENECEK OLMASI..."

"Son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle ücret artışlarının talep etkisi giderek daha baskın hale gelmiştir" denilen raporda "Bu doğrultuda, asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncellenecek olması, parasal sıkılaştırmanın etkinliğine yılın ikinci çeyreğinde katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN IŞIKHAN "TEK ZAM" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuzda zam yapılmayacağını belirterek şunları söylemişti: "Asgari ücrete tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda 1 kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete 2'nci zammı yaptık"

ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA 12 KURUŞ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.