Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı

Türkiye'de milyonlarca kişi, asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranını merakla beklerken DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Kasım 2023 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Kasım 2023 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.

BİSAM'ın açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre Türkiye'de dört kişilik bir aile için kasımda açlık sınırı 13 bin 745 lira, yoksulluk sınırı ise 47 bin 544 lira olarak hesaplandı.

Buna göre kasım ayı itibarıyla, dört kişilik bir ailenin aylık mutfak harcamasını kapsayan açlık sınırı 13 bin 745 TL’ye; eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise 47 bin 544 TL’ye ulaştı.

BİSAM’dan yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyetinin ise 458 TL’ye ulaştığı belirtildi.

Bir gencin aylık gıda harcaması 3.639 TL

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 753 TL oldu.

Bu değer yetişkin bir kadın için 3 bin 603, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 860, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 528 TL oldu.

Araştırma yöntemi

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması açlık sınırı olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalkı tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen veri ise bize yoksulluk sınırını vermektedir. Tüketim Harcama Kalıbı dikkate alınırken, tüm içecekler, tütün ve gıda harcamaları bir kalem olarak belirlenmiştir.

Yoksulluk sınırı hesaplanırken, TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi Tüketim Harcaması Araştırması 2016 yılı sonuçlarının, 3. yüzde 20’lik dilimin tüketim harcamaları dikkate alınmıştır. Söz konusu tüketim grubu Türkiye’de nüfusun yüzde 40 ila yüzde 60’ı arasındaki kesimidir. Yetişkin erkek ve kadınlar için 18-50 yaş grubu, 10-18 yaş grubu için erkek çocuk dikkate alınmıştır.