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  4. 22 Ocak 2019 15:19

Aile Hekimleri de ek gösterge istiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarının ücret iyileştirmesini sağlamak amacıyla ek gösterge artırılması çalışması yapılıyor.

Aile Hekimleri de ek gösterge istiyor
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Hemşire, Sağlık Memuru ve Laborant gibi sağlık çalışanlarının ücret hesaplamasında devlet memuru ek gösterge oranı olarak lisans mezunu olmayanlarda 2200, lisans mezunlarında ise 3000 ek gösterge oranı uygulanıyor.

Ek Gösterge oranlarının artırılarak ücret iyileştirmesinin sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca çalışma yürütülüyor. Çalışma ile lisans mezunu olmayanların 2200 olan ek göstergesinin 3000’e, lisans mezunu olanların 3000 olan 3600’e yükseltilmesi planlanıyor.

Hali hazırda Aile Hekimlerinin ek göstergelerinde ise ek gösterge 3600 olarak uygulanıyor ve çalışma kapsamında herhangi bir artış öngörülmüyor. Konuyu değerlendiren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan, sağlık çalışanları için planlanan ek gösterge artışının son derece olumlu olduğunu belirterek şunları söyledi; “Sağlık çalışanlarımız için planlanan ek gösterge ile ücret artışı sağlanması olması gereken çok önemli bir çalışma. Ancak bu çalışma içerisine muhakkak Aile Hekimlerimizin de alınması gerekiyor. Zira enflasyon ve benzeri sebeplerle yaşanan fiyat artışlarından sadece sağlık çalışanlarımız içinde Aile Hekimlerimiz de etkilenmektedir. Aile Hekimlerimizin de ek göstergesinin aynı oranda artması 3600’den 5000 seviyesine gelmesi gerekiyor.” dedi.

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