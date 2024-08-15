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Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ön plana 27 bin aile hekiminin birer ‘sağlık danışmanı’ olarak çalışacağını söyleyen Memişoğlu, “Vatandaşlarımızın aile hekimine başvurmalarını teşvik edecek adımlar atacağız” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakanlığın yol haritası hakkında bilgiler veren Memişoğlu, vatandaşların aile hekimlerine başvurmalarını teşvik edeceklerini söyledi.

“AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİ HASTANELERE ENTEGRE EDECEĞİZ”
Memişoğlu, “Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliğini kuvvetlendirirken, vatandaşlarımızın aile hekimine başvurmalarını teşvik edecek adımlar atacağız. Sorunların köküne gidecek, sorunları kökten çözme gayretinde olacağız. Aile sağlığı merkezlerimizdeki kurum kültürünü daha ileri seviyeye taşıyacak ve merkezlerimiz ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceğiz” dedi.

Memişoğlu, devamında ise şunları söyledi:

-Bakanlık görevine başladığımda ilk gittiğim yer Kahramanmaraş’ta aile sağlığı merkeziydi, ikincisi eczaneydi. Güçlendirme sadece Bakan olarak benim veya Bakanlık olarak bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bunu toplumsal politika hâline getireceğiz, Bakanlığımızın ana politikası yapacağız. Sağlık sisteminin hem sağlık çalışanları hem de toplum açısından daha da iyi noktaya gelmesi amacıyla çalışacağız. İnsanlar kendi sağlığını korumak için yardımcı olmuyorsa kamu otoritesi ne yaparsa yapsın başarılı olamaz, çünkü toplumun buna inanması ve inandırılması gerekir.

-Şehir hastanelerine ‘sağlığın fiziksel şaheserleri’ diyorum. Şehir hastanelerini Türkiye’nin geleceği ile ilgili sağlık bilgisinin üretileceği, çalışmaların yapılabileceği, sadece hizmet alanında değil, Türkiye’nin medarıiftiharı olacak bilimin ve teknolojin de geliştirileceği alanlar olarak planlıyoruz. Şehir hastanelerinde yalnızca destek hizmetleri firmalar tarafından yönetiliyor. Özel sektörün gelişmesi kamunun ilerlemesine de destek sunuyor. Şehir hastanelerinde bazı değişikliklere ihtiyaç olabilir, ancak hastaneler konusunda kötü algı oluşturmak yanlış.

Etiketler aile hekimliği aile hekimleri kemal memişoğlu doktor Sağlık Bakanlığı
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