ASELSAN bin 200 personel alacak

2022 yılı ASELSAN personel alımı başvuru kontenjanları açıklandı. İki farklı unvanda 1200 personel için başvurular bekleniyor.

ASELSAN için yeni personel alımı kontenjanları 2022 yılı kapsamında 1200 olarak açıklandı. Adaylar iki farklı unvanda olmak üzere ASELSAN Konya için başvuru ilanına odaklandı. Teknisyen alımı ile mühendis alımı için ASELSAN bünyesinde başvurular alınacak. İşte İŞ İLANLARI KARİYER olarak yeni sürece ve başvurulara dair adayların beklentisini ve talepleriniz gündeme getirdi.

Ağustos 2021’de gelen açıklama sonrasında adaylar 1200 kadro için ASELSAN Konya başvuru ilanını bekliyor. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 27. Dönem Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın son açıklaması sonrası başvurular için artık geri sayım başladı.

ASELSAN KONYA BİN 200 PERSONEL ALIMI

Aselsan Konya bünyesinde bin 200 yeni personel alımı kontenjanları belli oldu:

400 teknisyen alımı,

800 mühendis alımı olmak üzere bin 200 yeni kadroya başvurular alınacak. KPSS şartı aranmayacak personel atama başvuruları öncesinde adaylar gerekli açıklamanın gelmesini talep ediyor.

ASELSAN İŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN ?

Aselsan Konya için bin 200 kadroya yapılacak başvurular insan kaynakları birimi tarafından açıklanacak. İlan sürecine 2022 Ocak ayı itibarıyla artık girilmesi bekleniyor. Adaylar gerek KPSS başvuruları öncesinde gerekse yaş itibarıyla sürecin çok uzamamasını talep ediyor. Aselsan iş ilanı başvuru sürecini sizler için takip edip konuyu gündemde tutmaya gayret gösteriyoruz.

Kaynak: ASELSAN 2022 yılı 1200 personel alımı yapacak