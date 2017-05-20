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  4. 20 Mayıs 2017 16:37

Asgari ücret desteği yasalaştı; kim ne kadar destek alacak ?

Toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için prime esas kazanç tutarı belirlendi. .

Asgari ücret desteği yasalaştı; kim ne kadar destek alacak ?
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Toplu iş sözleşmesi (TİS) uygulanan özel sektör iş yerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için prime esas kazanç tutarı 164 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, asgari ücret desteğinden yararlanılması için prime esas günlük kazanç tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca TİS uygulanan özel sektör iş yerleri için 1 Mayıs 2017'den geçerli olmak üzere 164 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.

 
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asgari ücret desteği