Asgari ücret toplantısı ertelendi

2024 yılı zamlı asgari ücret için zam pazarlıklarının bugün ( 1 Aralık cuma ) başlayacağı açıklanmıştı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan toplantının 11 Aralık'a ertelendiğini duyurdu. Masada 3 farklı rakam olsa da enflasyon rakamları belirleyici olacak. İşte 2024 asgari ücret zammı için son gelişmeler...

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Türkiye'deki tüm çalışanları ilgilendiren kritik toplantı için beklenen gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 11 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı. Daha önce ilk toplantının bugün yapılacağı bildirilmişti.

11 Aralık'ta başlayacak olan pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayından bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan AK Parti iktidarı bu yıl asgari ücrette eski plana dönüldüğünü ve 2024 yılı için asgari ücrete tek 1 zammın yapılacağını açıklamıştı. İktidarın bu kararı sonrasında Türk-İş Başkanı Ergun Atalay çok sert tepki göstermiş "hiç vermeyin, zam da vermeyin, para da vermeyin" diyerek bu karara tepkisini göstermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili açıklamasında, “Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretle ilgili, "Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Bakan Bey 'Bu sene bir kere artış olacak.' dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın" diye konuşmuştu.

Pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu

Enflasyon hesabına göre asgari ücrete zam görüşmelerinde pazarlıkların az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

Canlı yayında dikkat çeken zamlı asgari ücret tahmini

Öte yandan milyonlarca çalışan asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla beklerken, gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında iddia dikkat çeken bir tahminde bulundu. Kamuoyundaki zamlı asgari ücret beklentisinin 15-16 bin TL seviyesinde olduğunu belirten Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammında 'şok bir hamle' yapabileceğini öne sürerek tahminini açıkladı. Yaklaşan yerel seçimlere vurgu yaparak, Saymaz, asgari ücretin 15 bin 900 TL ile 17 bin 500 TL arasında olabileceğini öngördü. Ancak enflasyon yüzde 70'leri aşarsa, Cumhurbaşkanı'nın yerel seçimleri göz önünde bulundurarak, "Asgari ücretlileri de göz ardı etmiyorum" mesajı vermek adına şaşırtıcı bir adım atarak 18 bin TL'ye kadar çıkarabilir şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Saymaz, bu zammın 'yerel seçim promosyonu' niteliğinde olabileceğini belirterek, "Bir tek zam yapılacak olması nedeniyle asgari ücret 20 bini de görebilir." dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor ?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret ne kadar ?

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 2023 yılı son brüt asgari ücret günlük 447,15 TL , aylık 13.414,50 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı asgari ücret zammının hesaplara yatacağı 1 Şubat 2024 tarihine kadar asgari ücretlinin eline aylık net olarak 11.402,32 TL geçecek.

Güncel açlık sınırı ve yoksulluk sınırı ne kadar ?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım 2023 sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini giderek büyütüyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasımda 228 lira daha artarak 15 bin 648 liraya kadar yükseldi. Yoksulluk sınırı da bin 187 lira daha artarak 45 bin 46 liraya tırmandı. Son bir yılda açlık sınırı 6 bin 991 lira, yoksulluk sınırı da 19 bin 624 lira artış kaydetti. Raporda, açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 228 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 923 lira yükselerek 29 bin 398 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 187 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 6 bin 991 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12 bin 633 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son 12 ayda toplam 19 bin 624 liralık artış gösterdi.

Türk-İş heyetinde 4 işçi

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı zammı gelir mi ?

Asgari ücret her ne kadar pazarlık masasında görüşülse de son kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Erdoğan, en son genel seçimlerin hemen öncesinde yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme zammını seçim nedeniyle yükseltmiş, ardından da memurlara aynı sözü vermişti.

imdi de asgari ücret görüşmeleri yerel seçimlerin hemen öncesinde yapılacağı için masada işçi tarafının büyük avantaj yakaladığı, zam oranının yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor. Bu zammın verilmesi halinde ise yeni asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.

Asgari ücret için yüzdelik tahminler

Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak.

Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.

Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.

Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.