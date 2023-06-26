Asgari ücrette vergi istisnası geldi

Asgari ücretteki yüzde 34.04’lük zammın ardından damga ve gelir vergisi istisnasını da artırıyor. İstisna aynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bir kez uygulanacak.

Asgari ücrete yüzde 34.04'lük zammın ardından hem özel sektör hem de kamuda bordrolar yeniden düzenleniyor.

Sabah'ın haberine göre, asgari ücretli bir çalışan için gelir vergisi istisnası tutarı ağustostan itibaren artacak. Yılsonuna kadar toplam 12 bin 734 lirayı bulacak.

Damga Vergisi istisnası da 610 TL'ye yükselecek. Böylece vergi dışı kalacak asgari ücret tutarı 13 bin 344 lirayı bulacak. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için milyonlarca çalışan, yılın kalanında daha az vergi ödeyecek.

Vergi istisnası nasıl hesaplanıyor?

Ocak 2022'den bu yana işçi, memur, tüm çalışanların kazançlarının asgari ücrete kadar olan kısmı gelir, damga vergisinden istisna tutuluyor. Çalışanın tabi olduğu vergi dilimine göre ilgili aydaki kazancının gelir vergisi hesaplanacak. Hesaplanan vergiden, asgari ücret için ödenmesi gereken gelir ve damga vergisi mahsup edilecek. Kalan vergi tahsil edilecek. Ağustostan itibaren çalışanların gelir vergisine uygulanacak istisna tutarı artacak.

Temmuzda 1.710,35 lira olan istisna tutarı, ağustosta 1.902.62 TL'ye, sonraki aylarda 2.280.47 TL'ye çıkacak. Bu, yüksek ücretlilerde daha fazla avantaj sağlıyor. İstisna aynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bir kez uygulanacak. Maaş ödemesiyle aynı dönemde yapılan prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınarak istisna uygulanacak.