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  4. 23 Ekim 2019 14:11

Bakan 2019'un istihdam rakamlarını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2019 yılının başından bugüne 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik" dedi. Bakan Selçuk, "Son 4 yılda 39 bin kişi bilişim sektöründe mesleki eğitim kurslarına katıldı." açıklamasını da yaptı.

Bakan 2019'un istihdam rakamlarını açıkladı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Hedefimiz 2023'e gelmeden 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Son 4 yılda 39 bin kişi bilişim sektöründe mesleki eğitim kurslarına katıldı" dedi.

İŞE YERLEŞTİRİLENLERİN SAYISI BELLİ OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2019 yılının başından bugüne 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik" dedi.

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istihdam , Zehra Zümrüt Selçuk
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