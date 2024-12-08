Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için ''söz'' verdi

Tüm asgari ücretlilerin ve milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilki öncesinde bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Herkes memnun olacak" diyerek söz verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "İş İnsanları İstişare Toplantısı"na katıldı. Burada emeğiyle Bingöl'ün kalkınmasına katkı sağlayan iş insanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, göreve başladığı günden bu yana ülkenin farklı şehirlerini ziyaret ederek işçi ve işverenlerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu ziyaretlerde şehirlerin ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde tespit ettiklerini dile getiren Bakan, mevcut yatırımları ve projelerin sağladığı katkıları da yakından takip ettiklerini aktardı.

Konuşmasında "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yapan Bakan Işıkhan, emeğin, üretimin ve çalışmanın bu yüzyılın ana temaları olacağını söyledi. Hem işçi hem işveren haklarını koruyan müreffeh bir çalışma hayatını birlikte inşa etme hedeflerini yineledi.

Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi için komisyonun salı günü çalışmalara başlayacağını açıkladı. Bu süreçte hem çalışanların hem işverenlerin memnun olacağı ortak bir karar alınacağını belirten Bakan, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Şartlar ne olursa olsun, devlet olarak çalışanların yanında olduklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, şehirlerden başlayarak tüm ülkenin büyümesi için yatırım ve istihdam artışı hedeflerine devam edeceklerini söyledi.

Asgari ücret zammı 2 bin 998 mi, 17 bin 998 mi pazarlığı başlıyor

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra asgari ücretle çalışan dört kişi de yer alacak. Bu yıl ilk kez bir gazeteci de toplantıya katılacak.

Asgari ücret artışının gerçekleşen enflasyon oranına mı, yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı konusundaki tartışmalar sürüyor. Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 48,58 seviyesindeyken, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak açıklandı. Üst bant tahmini ise yüzde 46 düzeyinde. Gerçekleşen enflasyon oranına göre bir zam yapılması durumunda artışın yüzde 44-46 arasında olması bekleniyor. Eğer hedef enflasyona göre zam yapılırsa artış oranının yüzde 21-26 aralığında kalacağı ifade ediliyor.

Geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zam yapılarak asgari ücret 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı.

Bu yıl ocak ayında:

Yüzde 25 zam yapılırsa: Asgari ücret 21 bin 252 lira,

Merkez Bankası’nın yüzde 44 tahminine göre zam yapılırsa: 24 bin 483 lira,

Hedef enflasyona göre yüzde 21 artış yapılırsa: 20 bin 572 lira,

Üst bant tahmini olan yüzde 26’ya göre: 21 bin 422 lira,

Yüzde 30 artışta: 22 bin 102 lira,

Yüzde 40 artışta: 23 bin 802 lira,

Orta Vadeli Program’daki yüzde 41,5 tahmine göre: 24 bin 57 lira olacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yılmaz: "Asgari ücret adı üstünde asgaridir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin belirlenmesinde denge aranacağının altını çizmişti. Yılmaz, ücretle ilgili şimdiden kesin bir rakam dile getirmenin doğru olmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk"

Türk-İş: İnsanca yaşanabilir ücret istiyoruz

Asgari ücret komisyonunda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamasında, ücretin insanların geçimini sağlamada yetersiz kaldığını vurgulamıştı. Atalay, "'Enflasyonun artmasına asgari ücret sebep değil. İnsanca yaşayabilecek bir ücret gerekiyor. Buna da tek kişi bakmamak gerekiyor. İşçinin bir ailesi var. O ölçüde bakmak gerekiyor. Imza altına alacağız. Başkanlar kuruluna getireceğiz. Ne 2024 yılı enflasyonu ne 2025 yılı enflasyonunda açıklanan rakamları kabul etmek mümkün değil. Artık asgari ücret, geçim ücreti oldu. İnsanlar bu ücretle bir hafta geçinemiyorlar. Ülkeyi yönetenler insanların neyle geçinip geçinmeyeceğini A'dan Z'ye iyi biliyorlar. Onun için pazardaki, marketteki fiyatlar ortada. Ona göre insanca yaşayabilecek ücret rakamını getirsinler'' ifadesini kullanmıştı.