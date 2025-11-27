Çalışanların 2026 yılı yemek kartı ücreti zammı belli oldu

  1. Anasayfa
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanırken bu artışla birlikte 2025’te günlük 240 TL olan yemek kartı ücretinin önümüzdeki sene için fiyatı da belirlenmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi. Geçen sene bu oran 43,93 olarak duyurulmuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25.49 olarak kaydedildi.

Bununla birlikte çalışanların yakından takip ettiği yemek kartı ücretlerinin 2026 yılı için günlük fiyatı da belli oldu. 2025 yılında günlük 240 TL olan yemek kartı ücretleri önümüzdeki seneden itibaren yüzde 25,49 zamlanacak. Böylece 2026 yılında çalışanların günlük yemek kartı ücreti 301,2 TL olacak.

