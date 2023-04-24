  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Çalışmaya devam eden EYT'lilere kıdem tazminatı müjdesi

Çalışmaya devam eden EYT'lilere kıdem tazminatı müjdesi

Çalışmaya devam eden EYT'lilere kıdem tazminatı müjdesi
Güncelleme:

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olup çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde işini bırakması halinde kıdem tazminatı alabilecek.

Emeklikte yaşa takılanlar(EYT) düzenlemesinin ardından emekli olup yine de çalışmaya devam edecek olan vatandaşların "kıdem tazminatı hakkı" alıp almayacağı merak ediliyordu. İşte EYT düzenlemesinden sonra 'kıdem tazminatı hakkı'nın ayrıntıları...

Yüksek yargı kararlarına göre; çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir. Bu konudaki 5 yıllık zaman aşımı süresi de işçinin emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. 

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı işyerinde geçen sürelere, memur da kamuda çalıştığı süre üzerinden tazminat alır. Geçerli bir nedene dayanmadan iş sözleşmesi iptal edilen çalışanın işe iade davasını kazanması halinde boşta geçen zamanlar için de kıdem, ihbar tazminatı ödenir.

İki ya da dört defa evlilik olsa dahi bu gerekçeye işten ayrılan kadın çalışanlar kıdeme hak kazanır. Ancak eski eşle yeniden evlenen bu gerekçeyle ayrılıp, kıdem alamaz.

Sabah

Etiketler eyt kıdem tazminatı emeklilikte yaşa takılanlar emekli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülcan Arslan'dan Bali'de cesur pozlar
Yapay zekanın Süper Lig maç skoru tahminleri olay oldu
Ticari araçlarda ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu
Merkez Bankası yalanlamıştı... Kapalıçarşı'dan kasalarla döviz alan belli oldu
Kulis: Erdoğan, 3 ismi görevden alacak
Yapay zeka Nostradamus'tan 7 büyük kehanet
Yüzbinlerce çalışanın maaş zammı için yeni teklif geliyor
Togg teslimatları başlıyor; CEO Mehmet Gürcan Karakaş tarihi açıkladı
0 Km otomobile de 2. el otomobile de kur zammı geliyor
Uyuşturucu etkisindeki kız, sokak ortasında kendinden geçti