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Cumhurbaşkanlığı açıkladı: Her 3 kişiden 1'i işsiz

Cumhurbaşkanlığı açıkladı: Her 3 kişiden 1'i işsiz
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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan raporda 2018 başında 8 milyon civarında olan gerçek işsiz sayısının 2023 başında 11.5 milyonu aştığı ve Türkiye'de artık her 3 kişiden 1'inin işsiz olduğu gerçeği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın işgücü piyasasındaki gelişmeleri analiz eden çalışma raporu, yayınlandı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da onayıyla yayımlanan ‘İş Gücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi' isimli raporda 2014 yılından Mart 2023'e kadar olan süreç mercek altına alındı.

Analizde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)'in açıkladığı normal işsizlik oranının yanı sıra herhangi bir işte çalışmayan, iş aramadığı halde çalışmak isteyen ve iş bulması durumunda kısa sürede işbaşı yapabilecek olan "atıl işgücü" verileri de yer aldı. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın işgücü piyasasındaki gelişmeleri analiz eden çalışma raporu, yayınlandı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da onayıyla yayımlanan ‘İş Gücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi' isimli raporda 2014 yılından Mart 2023'e kadar olan süreç mercek altına alındı.

Analizde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)'in açıkladığı normal işsizlik oranının yanı sıra herhangi bir işte çalışmayan, iş aramadığı halde çalışmak isteyen ve iş bulması durumunda kısa sürede işbaşı yapabilecek olan "atıl işgücü" verileri de yer aldı. 

 

Etiketler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı itiraf işsiz işsizlik cumhurbaşkanlığı işsiz sayısı
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