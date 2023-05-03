Diyanet 20 mühendis alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 20 kişilik mühendis kadrosu açıldığı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, mühendis kadrosunda çalışmak üzere 20 personel alınacak.

20 kişilik kontenjanın 18'i Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programları mezunlarından oluşurken, 2'si ise; Adli Bilişim Mühendisliği lisans programından mezun olan adaylar arasından seçilecek.

Başvuracak olan adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünde en az 70 puan alması koşulu aranacak. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu kadrolara denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar da başvuru yapabilecek.

Başvuracak adaylardan KPSS-B grubu puan sıralamasına göre belirlenecek olan 60 aday, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenecek olan sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Başvurular ise 2-12 Mayıs tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresinden yapılacak.