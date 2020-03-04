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  4. 04 Mart 2020 10:47

Emekli maaşları için promosyon oranı belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonu için en önemli güne gelindi. Bugün gerçekleştirilecek zam pazarlığının ardından yeni promosyon ücretleri de belli oldu.

Emekli maaşları için promosyon oranı belli oldu
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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı SGK ile Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilecek olan zam pazarlığına çevrildi. İlk olarak 2017 yılında promosyon almaya hak kazanan emekliler geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı.

İşte yeni taban rakamlar;

1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL,
1.500-2.500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,
2.500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararı alındı.

Yüzde 66 oranında artış var.

Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesi yapılması bekleniyor.

En fazla emekli aylığı ödemesi gerçekleştiren Ziraat Bankası promosyon ödemelerinin yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiriyor.

Özel bankalar ise yukarıdaki miktarların altında promosyon ödemesi yapamayacak. Promosyon ödemesini alan emekliler maaşlarını üç yıl boyunca başka bankaya taşıyamıyor.
 

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