Emekli promosyonları için kötü haber: Sınır geliyor!

Bankaların milyonlarca emekli ve ailesinin yüzünü güldüren maaş promosyonlarına üst sınır geliyor.

2022 yılında emekli vatandaşlar, maaşlarını 3 yıl süre ile aynı bankadan alma sözü karşılığında bankadan bankaya değişen nakit promosyon imkanından yararlanıyordu. 31 Aralık itibariyle son bulan kampanyaların yeni yılda olup olmayacağı büyük bir merak konusuydu. Bankacılık sektörüne yakın kaynaklardan gelen haberler promosyon kampanyalarının hız kesmeden devam edeceğini gösterirken, birçok banka yeni yılda emekliye vereceği ücretleri şimdiden belirlemiş durumda. Vatandaşlar, "2023'te promosyon ödemeleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt ararken, söz konusu sistemde köklü değişikliklere yol açacak bir karar alınacağı iddia edildi.

ASGARİ ÇARPAN TUTARI GELİYOR

Bugüne kadar verilen promosyonlarda, miktarın alt ve üst limitini belirlemek tamamen bankaların inisiyatifindeydi. Finans sektöründen sızan bilgilere göre, BDDK tarafından promosyon konusunda bankalara asgari bir sınır getirileceği iddia edildi. Geçtiğimiz yıllarda ortalama olarak alınan promosyonlar, emekli müşterinin aldığı aylığın 1.5 katı kadar ödeniyordu. Alınacak yeni kararla birlikte, özel ve devlet bankalarının müşterilerine sunacağı en düşük promosyon tutarı aldıkları emekli aylığın 2 katı kadar olacak. Yani emekli maaşında bugün açıklanan alt limit olan 5500 lira aylığı bulunan bir emekli, bankalardan 2023 yılında en az 11 bin TL promosyon alacak. Asgari çarpan tutarı uygulamasının Şubat ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DÜŞÜK PROMOSYON ALANLAR DA YARARLANACAK

Geçtiğimiz yıllarda düşük promosyon alan vatandaşlar da bu uygulamadan yararlanabilecek. Bazı bankalar, taahhüt süresi bitmemiş müşterilerden başvuruları alıp, alacakları yeni promosyondan söz konusu tutarı kesecekken, bazı bankalarda ise öncelikle geçtiğimiz yıllarda aldığınız promosyondan kalan günlerin ödemesini yapmanız, ardından yeniden promosyon başvurusunda bulunmanız gerekecek.