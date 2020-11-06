Emekli ve memurun 4 aylık zam farkları belli oldu

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Ekim ayında yüzde 2.3 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 11.89 olarak açıklandı. Bu verinin ardından Haziran ayından bu yana geçen 4 aylık enflasyon oranı da yüzde 4.62 olarak hesaplandı.

ZAMLAR FARKLI HESAPLANIYOR

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

İKİ VERİ DAHA ORANLARA EKLENECEK

Yüzde 4.62 oranındaki 4 aylık enflasyon oranına Kasım ve Aralık Aylarının enflasyon oranları da eklendikten sonra kesin rakam belli olacak. Ancak bu iki ayın enflasyon rakamı belli olmadan memur ve memur emeklilerinin zamlarına ilaveten enflasyon farkı alacakları da kesinleşmiş oldu.

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. 3 Ocak'ta açıklanacak son rakam ile 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da kesinleşecek

YILDA İKİ KEZ ZAM

Emekliler ve memurler her yıl iki kez maaşlarında zam görüyor. Bu zamlar SSK ve Bağ-Kur'lular için 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşiyor. Memurlar ve Memur emeklileri ise Toplu Sözleşme'de belirlenen oranlarda zam alırken enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor. Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaş alıyor.

Zam oranı memurlar için sadece maaşa değil aile ve çocuk paralarına da yansıtılıyor.

ZAM KAÇ LİRA OLACAK

Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurlarda 2 bin 814 lira seviyesinde bulunuyor.

Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş esnafta bin 973, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 336, memur emeklilerinde 2 bin 916 liraya çıkacak.u