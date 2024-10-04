Emeklilik sistemi değişiyor; AK Partili isim açıkladı

Milyonlarca kişinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle emekli olmasının ardından gündeme gelen kademeli emeklilik milyonlarca çalışanı heyecanlandırmıştı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan böyle bir düzenlemenin olmadığını açıklamıştı. Kademeli emeklilik iktidarın gündeminden çıkarken, emeklilik sisteminde yeni düzenlemenin ilk sinyalini AK Partili Abdullah Güler verdi.

2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi.

Türkiye'de milyonlarca çalışan AK Parti iktidarının Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından kademeli emeklilik düzenlemesine hazırlandığı iddialarıyla heyecanlanmıştı.

Belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarının önünü açan kademeli emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alındığı biliniyor.

Türkiye'nin önde gelen çalışma ve sosyal güvenlik uzmanları AK Parti iktidarının kademeli emeklilik üzerinde bir çalışma yaptığı belirtip ara ara kademeli emekliliğin nasıl olacağına dair paylaşımlar yapsa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını belirtmişti.

Işıkhan ayrıca "staj dönemindeki sigortaların da emeklilik hesabına dahil olacağına" dair iddiaları da yalanlamış ve çok net bir ifadeyle "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" demişti.

Yeni emeklilik sistemi geliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamaları, yeni bir emeklilik sistemine dair sinyaller verdi. Güler, “Hem prim miktarını, hem yaşı, hem de ödenen süreyi esas alacak bir emeklilik sistemi oluşturmalıyız” dedi.

Güler, Türkiye'deki emeklilik yaşının Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çekerek, mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.