  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Emeklilik sistemi değişiyor; AK Partili isim açıkladı

Emeklilik sistemi değişiyor; AK Partili isim açıkladı

Emeklilik sistemi değişiyor; AK Partili isim açıkladı
Güncelleme:

Milyonlarca kişinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle emekli olmasının ardından gündeme gelen kademeli emeklilik milyonlarca çalışanı heyecanlandırmıştı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan böyle bir düzenlemenin olmadığını açıklamıştı. Kademeli emeklilik iktidarın gündeminden çıkarken, emeklilik sisteminde yeni düzenlemenin ilk sinyalini AK Partili Abdullah Güler verdi.

2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi.

Türkiye'de milyonlarca çalışan AK Parti iktidarının Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından kademeli emeklilik düzenlemesine hazırlandığı iddialarıyla heyecanlanmıştı.

Belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarının önünü açan kademeli emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alındığı biliniyor.

Türkiye'nin önde gelen çalışma ve sosyal güvenlik uzmanları AK Parti iktidarının kademeli emeklilik üzerinde bir çalışma yaptığı belirtip ara ara kademeli emekliliğin nasıl olacağına dair paylaşımlar yapsa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını belirtmişti.

Işıkhan ayrıca "staj dönemindeki sigortaların da emeklilik hesabına dahil olacağına" dair iddiaları da yalanlamış ve çok net bir ifadeyle "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" demişti.

Yeni emeklilik sistemi geliyor 

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamaları, yeni bir emeklilik sistemine dair sinyaller verdi. Güler, “Hem prim miktarını, hem yaşı, hem de ödenen süreyi esas alacak bir emeklilik sistemi oluşturmalıyız” dedi.

Güler, Türkiye'deki emeklilik yaşının Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çekerek, mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

 

Etiketler kademeli emeklilik emekli emeklilik vedat ışıkhan emeklilik sistemi yeni emeklilik sistemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Mağarada 188 yaşında bir insan bulundu'' denmişti, işin aslı ortaya çıktı ''Mağarada 188 yaşında bir insan bulundu'' denmişti, işin aslı ortaya çıktı 20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor 20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı AK Parti'nin 2 numaralı ismi açıkladı: Yeni bir açılım süreci mi geliyor ? AK Parti'nin 2 numaralı ismi açıkladı: Yeni bir açılım süreci mi geliyor ? Okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu Okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş Karadut dizisinde skandal sahne: Öpüştü diye kızına mezar toprağı yedirdi Karadut dizisinde skandal sahne: Öpüştü diye kızına mezar toprağı yedirdi İngilizlerin savaş raporundan Türkiye çıktı: Çin, İran, Rusya ve Türkiye.... İngilizlerin savaş raporundan Türkiye çıktı: Çin, İran, Rusya ve Türkiye.... Bu iddia olay olacak: ''Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'yu bulduk'' Bu iddia olay olacak: ''Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'yu bulduk'' İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz
İstanbul'da kadın gazeteciye sokak ortasında cinsel taciz İstanbul'da kadın gazeteciye sokak ortasında cinsel taciz Katil kamerada: Sopayla vura vura öldürdü Katil kamerada: Sopayla vura vura öldürdü Yılmaz Vural yeşil sahalara geri dönüyor Yılmaz Vural yeşil sahalara geri dönüyor Bahçeli ''ucu Pensilvanya'ya mı çıkacak'' demişti, Ayşe Ateş'ten ''Ucu Balgat'a çıktı'' yanıtı geldi Bahçeli ''ucu Pensilvanya'ya mı çıkacak'' demişti, Ayşe Ateş'ten ''Ucu Balgat'a çıktı'' yanıtı geldi Serenay Sarıkaya'nın yatağının üstünde asılı ayna ortalığı karıştırdı Serenay Sarıkaya'nın yatağının üstünde asılı ayna ortalığı karıştırdı Şantaj davasında Aleyna Tilki için zorla getirme kararı Şantaj davasında Aleyna Tilki için zorla getirme kararı Kenan İmirzalıoğlu Ezel dizisindeki en etkilendiği sahnesiyi açıkladı Kenan İmirzalıoğlu Ezel dizisindeki en etkilendiği sahnesiyi açıkladı Özel Harekatçı şiddeti kamerada: 3 polis hakkında soruşturma açıldı Özel Harekatçı şiddeti kamerada: 3 polis hakkında soruşturma açıldı Hafta sonunun hava durumu belli oldu: 2 günün keyfini çıkarın Hafta sonunun hava durumu belli oldu: 2 günün keyfini çıkarın Afra Saraçoğlu'nun yaza vedası dudak ısırttı Afra Saraçoğlu'nun yaza vedası dudak ısırttı