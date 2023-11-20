Hükümetin asgari ücret planı: Zam hedef enflasyona göre yapılacak

Yılbaşında asgari ücrete yapılacak zammın hedef enflasyona göre yapılması bekleniyor. Ekonomistler, enflasyon hedefine göre yapılacak zammın adil olmayacağını belirtiyor.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezilen milyonlarca çalışan ocak ayında yapılacak asgari ücret zammını beklerken iktidar tarafından maaşlarda ''hedef enflasyon'' propagandası yapılmaya başlandı.

Ekim ayında TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 61,53 artarken akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'ın verilerine göre ise on 12 aylık artışı yüzde 126,18'e ulaştı.

Ancak iktidarın ve iş dünyasının ağız birliği yaparak asgari ücrette hedef enflasyona göre artış yapılmasını dile getirmesi tepkilere yol açıyor.

Bloomberg HT'ye konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücret bu konuda mevcut politikalar ve hedeflenen enflasyon olarak dikkate alınarak kurulan dengeleri bozmayacak şekilde belirlenmeli. Bu alanda tabii ki çalışanların beklentileriyle birlikte piyasanın da dengesini bozmayacak şekilde karar alınmalı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te maaş düzenlemeleriyle ilgili, "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" açıklamasını yapmıştı.

İKTİDARIN HEDEFLEDİĞİ ENFLASYON ORANLARI

Peki iktidarın bahsettiği hedef enflasyon oranı nedir?

Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da 2023 yıl sonu beklenen enflasyon tahmini yüzde 65 olarak öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak belirledi.

Eski TCMB Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, ise asgari ücrete yapılacak zammın hedef enflasyona göre belirlemesi durumunda adil olmayacağını belirtti.

Kara, X hesabından yaptığı değerlendirmede, "Emeğin milli gelir içindeki payı bu haldeyken ücretleri hedef enflasyona göre belirlemek adil değildir" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN HEDEFİ BİZLERİ YOKSULLAŞTIRMAK"

'Vergide adalet, gelirde adalet' sloganıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iktidarın asıl hedefinin yurttaşı yoksullaştırmak olduğunu vurguladı.

Ülkede düzenin zengini daha da zengin etmek üzerine kurulduğunu söyleyen Çerkezoğlu şunları kaydetti:

"Ülkede öyle bir sistem, düzen kuruldu ki, bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. Gelir, ücret, faiz ve vergi politikasından bütün iktidarın hedefi, bizleri daha fazla yoksullaştırmak. Biz bunun için yürüyoruz. Bu adaletsiz düzeni, bu zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan düzeni, bizim cebimize el uzatıp sürekli olarak bizi yoksullaştıran bu düzeni değiştirmek için yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki yaşadığımız bu ağır tablo bir tesadüf değil. Ülkeyi yöneten iktidarın ekonomik politikalarının, tercihlerinin, sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. Oysa yaşadığımız bu ağır tablonun tam tersi mümkündür. Bu ülkede hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer, bu ülkenin 85 milyon insanını, işçisini, emekçisini, emeklisini, kadınını, gencini insanca yaşatmaya yeter de artar bile."