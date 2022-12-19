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İller Bankası'na 400 personel alınacak

İller Bankası'na 400 personel alınacak
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İller Bankası merkez ve yurt içi hizmet birimlerinde görev alacak 400 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'deki ilana göre, başvurular 19 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında "www.ilbank.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Genel müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerine atanan personel 6 yıl hiçbir şekilde başka bir birime tayin isteyemeyecek. Tekniker pozisyonunda istihdam edilecek personel, proje süresince şantiyelerde görevlendirilebilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavın adresi ve tarihi ileri bir tarihte ilan edilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere kurumun internet sitesinden ulaşılabilecek.

Etiketler iller bankası resmi gazete sözleşmeli personel kamu personel alımı
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