İşsizlik Fonu, işçiye değil, işverene yaradı!

Çalışanları işsiz kaldıkları dönemde desteklemek amacıyla Ecevit Hükümeti döneminde kurulan İşsizlik Sigortası Fonu adeta işvereni destekleme mekanizmasına dönüştü. Fondan işsizlere yapılan ödemeler, işverenlere aktarılan kaynağın neredeyse yarısına kadar düştü.

Sözcü gazetesinde yer alan haberine göre, İŞKUR tarafından yayımlanan aylık İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’nden aktardığı bilgilere göre, hem iktidarın hem de işverenin yoğun kullanımına rağmen fonun toplam varlığı kasım ayı itibariyle 131 milyar 120 milyon liraya çıktı. Fon yönetimi, bu paranın 122 milyar 741 milyon lirasını Hazine’nin uzun vadeli borçlanma aracı olan tahvillere yatırırken, 8 milyar 378 milyon lirasını ise Ziraat Bankası’nın mevduat hesaplarında değerlendiriyor. İşsizlik Fonu, bu paralarına enflasyonun ve dövizdeki artışın çok altında faiz ödendiği için İŞKUR yönetimi artık bu paraların getiri kaybını bültenlerinde yayımlayamıyor.

Resmi verilere göre, 2017 yılında İşsizlik Fonu’ndan işsizlere 4.8 milyar lira ödenek kullandırılırken, aynı yıl işverenlere 2.5 milyar liralık kaynak aktarılmıştı. Ancak geçen yıl başlayan ve halen devam eden ekonomik kriz nedeniyle zor duruma düşen işverenlere fondan yapılan ödemeler adeta coştu. Geçen yıl işsizlere yapılan ödemeler 5.8 milyar lirada kalırken işverene aktarılan kaynaklar 10.8 milyara çıktı. Bu yılın 11 aylık döneminde de işsizlikteki rekor artış nedeniyle işçilere yapılan ödemeler 9 milyara ulaşsa da işverene aktarılan kaynak 14.7 milyar liraya ulaştı.

Fonun amacı dışında kullanılmasını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, her 10 işsizden yaklaşık 8’inin fondan yararlanamadığını, fonun işsize değil işverenlerin derdine derman olduğunu söyledi. Ağbaba, bu yılın ilk 11 ayında İŞKUR’a kayıtlı 4 milyon 26 bin işsizden sadece 595 binine işsizlik ödeneği bağlandığını, 3.4 milyon işsizin ise kaderine terk edildiğini bildirdi.

Veli Ağbaba, İşsizlik Fonu’ndan yararlanma konusunda işsizlerin önüne çok ağır şartlar konulduğunu, bu nedenle milyonlarca işsizin adeta aç bırakıldığını belirtirken, fondan yararlanma şartlarının yumuşatılmasını önerdi. Ağbaba, fondan yararlanmak için son 3 yılda 600 gün sigorta şartının 180’e indirilmesi ve kıdeme göre farklılaşan faydalanma sürelerinin uzatılması önerisini gündeme getirdi. Ağbaba, ayrıca İşsizlik Fonu’dan işverenlere ve devlete aktarılan kaynakların kesilmesini istedi.