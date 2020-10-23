İşte Türkiye'nin ''emekli'' gerçeği! 65 yaş üstü ekmeğinin peşinde

Ülkedeki yaşlı nüfusun salgın hastalık ve ekonomide yaşanan kötü gidişata karşı ‘savunmasız bırakıldığını’ vurgulayan CHP yönetimi, tek başına yaşayan ve sayısı 1,5 milyonu bulan yaşlı nüfusa yönelik bir rapor hazırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel tarafından hazırlanan Politika Notu’nda ülkedeki yaşlı sorunları ve yaşlı politikasındaki hatalar ele alındı.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, yaşlı yurttaşların 2003 yılında ülke nüfusunun yüzde 10,2’sini oluşturduğu ifade edilen Politika Notu’nda 2040 yılında bu oranın yüzde 16,3’e ulaşacağı ve acil önlem paketlerinin devreye konulması gerektiği belirtildi. Açıkel’in hazırladığı çalışmada, özetle şu tespitlere yer verildi:

HUZUREVİ SIRASI BEKLİYORLAR

Kurumlarda kalan yaşlıların oranı ülkemizdeki tüm yaşlı vatandaşların yüzde 1’inden azdır. Buna rağmen bakanlığa ait kurumlarda kalmak için sıra bekleyen çok sayıda kişi vardır. Türkiye’de en yoksul kesim yaşlı kadınlardır. Yoksul yaşlıların yarısından çoğunu kadınlar oluşturmaktadır.

1,5 MİLYON TEK BAŞINA

Türkiye’de tek başına yaşayan 1.5 milyon yaşlı vatandaş vardır. Bunların üçte ikisini kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye’de yaşlılar içindeki yoksulluk oranı yüzde 20’ye yaklaşmıştır. Ücretlerin düşük olması ve güvencesiz çalışmanın yaygınlığı, emekli maaşlarının aktif çalışma döneminden düşük olmasına neden olmaktadır. Yaşlı vatandaşlar emekli olsa da çalışmaya devam edebilmektedir. 2019 yılı itibariyle 65 yaş üstü 851 bin kişi istihdamdadır. Fakat kayıt dışı çalışanlar göz önünde bulundurulunca bu sayının daha çok olduğu düşünülmektedir. İstihdamda olduğu bilinen yaşlı vatandaşlarımızın yüzde 92’si kayıt dışı olarak çalışmaktadır. 2018 ve 2019 yıllarında 65 yaş üstü 213 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. 65 yaş ve üzerindeki çalışan vatandaşlarımızın yüzde 65,5’i tarım sektöründe, yüzde 27,3’ü hizmet sektöründe, yüzde 4,7’si sanayide ve yüzde 2,5’i inşaatlarda çalışmaktadır.”

ALZHEİMER ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Türkiye’de 700 bin civarı demans hastası olduğu ve bunların yarısının Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir. Alzheimer’dan ölen yaşlıların sayısı da her yıl artmaktadır. 2012 yılında Alzheimer’dan ölenlerin sayısı 7 bin 524 iken bu rakam 2018’e gelindiğinde 13 bin 767’ye ulaşmıştır.