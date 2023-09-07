Kademeli emeklilik hayali suya düştü

Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik hükümetin yeni Orta Vadeli Programı‘nı ‘2000’ler için kademeli emekliliği unutun" diyerek değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 4,4 oldu. Ekonominin 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 olarak belirlendi.

Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, hükümetin Orta Vadeli Programı (OVP) da belli oldu. Yeni programda 2023 için yüzde 65 yıllık enflasyon öngörülüyor.

Sosyal medya hesabından yeni OVP’ye yönelik eleştirilerde Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik programı ‘Kademeli emekliliği unutun!’ anlamına geldiğini söyledi. OVP’deki bir hedefe dikkat çeken Çelik’in ‘OVP’den kademeli emeklilik bekleyenlere kötü haber!’ notuyla yaptığı paylaşım şöyle:

“OVP diyorki: ‘Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir.’ OVP’nin meali: 2000’ler için kademeli emekliliği unutun!”

Çelik ayrıca ‘OVP’de çarpıcı ayrıntı’ notuyla şu eleştiriyi yaptı: “2023 yıl sonu enflasyon hedefi %65! Bunun anlamı 2023 2. 6 ay enflasyonu en az yüzde 38 olacak! (Elbette tahmin tutarsa!) Öte yandan 2024’te %33 enflasyon öngören hükümet birkaç gün önce memurlara yüzde 26,5 zam vermekte beis görmemiş!”