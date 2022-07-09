Mahkemeden emsal karar! O ücret faiziyle ödenecek

Çalışma saatlerinin hatalı girişi nedeniyle nöbet ücreti ödenmeyen sağlık çalışanının açtığı dava sonucunda mahkeme, '9 saatlik nöbet ücretinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine' karar verdi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çalışan Genel Sağlık İş üyesi bir acil tıp teknisyeni (ATT), 18 Eylül 2021’de 24 saat nöbet tuttu. Ardından evine dönen teknisyen, Covid-19 belirtileri gösteren kızına PCR testi yaptırdı. Sonucun pozitif çıkması üzerine, “temaslı” hale gelen teknisyene 19-24 Eylül aralığını kapsayan dönem için rapor verildi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Acil Sağlık Otomasyon Sistemi’ne (ASOS) yapılan hatalı girişte, rapor saati sisteme işlenmedi. Böylece çalışana 19 Eylül’de tuttuğu 9 saatlik nöbetin ücreti ödenmedi. Bunun üzerine Genel Sağlık İş, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, “9 saatlik nöbet ücretinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte üyeye ödenmesine” karar verdi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlıkçıların emeklerinin karşılığını alamadıklarına dikkat çekerek “Balıkesir 2. İdare Mahkemesi kararı, idareye büyük bir ders oldu” diye konuştu.

Cumhuriyet