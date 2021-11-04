Memur ve emeklinin zammı belli oldu

TÜİK'in dün açıkladığı Ekim ayı enflasyonu sonrasında memur ve emeklinin enflasyon farkıyla birlikte alacağı zam oranı da belli oldu.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yılbaşı zammını belirleyecek tüketici enflasyonu temmuz ayından bu yana yüzde 6.73'e ulaştı. Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10.5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 12.5'i bulacak.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK, temmuz ayından ekim sonuna kadar geçen 4 aylık sürede tüketici fiyatları endeksinin kümülatif olarak yüzde 6.73 arttığını açıkladı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için kasım ve aralık aylarının aylık TÜFE oranlarının da açıklanması gerekiyor. Bu iki ayda TÜFE'nin eksi çıkması beklenmediği için yüzde 6.73'lük zam oranı şimdilik cepte görünüyor.

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