Mesai ücreti nasıl hesaplanır ? İşte tüm çalışanları ilgilendiren hesaplama

Çalışma hayatında milyonlarca çalışanın "varlığını" bildiği ancak hesaplamasını bilmediği "fazla mesai ücretinin" nasıl hesaplandığını Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem paylaştı.

Erdem bugün sabah gazetesindeki köşesinde kendisine gelen bir okur mektubunu yorumlarken Türkiye'de işçiler için haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu ve bu süreyi aşan her dakika için ek ücret ödenmesi gerektiğini belirtti.

Ödenecek fazla mesai ücretinin günlük ücretin 1,5 katı olduğunu belirten Erdem en basit şekliyle fazla mesai hesabını şu şekilde paylaştı:

Bayram, yılbaşı gibi resmi tatillerde de fazladan bir günlük ücret (7.5 saat) ödendiğini belirten Erdem "hem resmi tatil hem de fazla mesai yapılmışsa burada fazladan yapılan çalışma yine yüzde 50 fazlasıyla ödeniyor." dedi.

Bir günlük çalışma 7.5 saat olarak belirleniyor. Buna göre işçinin saatlik ücreti de belirleniyor. Fazla çalışılan saat bu ücretin yüzde 50'si olarak hesaplanıyor. Örneğin bir işçinin bir saatlik normal brüt ücreti 20 lira ise 1 saat fazla çalışma yaptığında ödenecek ücret 30 lira oluyor. 45 saatin altındaki anlaşmalarda ise 45 saate kadar yapılan mesailerde ödenecek ücret yüzde 25 fazla oluyor.

ÖRNEK HESAPLAMA: 45 SAAT

İşçinin brüt ücreti: 3.000 TL

1 saatlik ücreti: 3.000/225= 13.33 TL

15 saatlik mesai: 15x13.33x1.5(%50) =299,92 TL