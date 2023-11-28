Özel şirketlerin yeni yıl zammı için isyan ettirecek adım!

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısına hazırlanırken, özel sektörün de yeni yıl zam oranı netleşmeye başladı. Ancak sektör içerisinde konuşulan zam oranı miktarı tüm çalışanları ve ailelerini isyan ettirecek... İşte o rakam...

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da başta asgari ücretliler olmak üzere tüm çalışanların dört gözle beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık Cuma günü yapacak.

Aralık ayında başlayacak pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayından bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelmesi bekleniyor.

Enflasyon hesabına göre asgari ücrete zam görüşmelerinde pazarlıkların az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

Asgari ücret için enflasyon hedefli tahminler aşağıdaki gibi oldu:

- Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

- Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.

ÖZEL SEKTÖRDE 1 ZAM MI VAR 2 ZAM MI ?

Ancak asgari ücrette bu rakamlar konuşulurken özel sektördeki tüm çalışanlar için de işverenlerin planladığı zam oranları belli olmaya başladı.

Asgari ücrette görüşme takviminin de belirleneceği toplantı öncesinde Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (PERYÖN) yeni yıl ücret artışlarının konuşulduğu webinarında ise şirketlerin zam uygulamaları ele alındı.

MERCER Türkiye ve Doğu Akdeniz Üst Yöneticisi (CEO) Dinçer Güleyin, MERCER araştırmalarından hareketle ücret artış ve yan hak trendlerini geçmiş yıllar ile kıyaslayarak gelecek yıl beklentileri açısından değerlendirdi. Güleyin, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Şirketlerin 2022’de yüzde 63’ü, 2023’te ise yüzde 67’si yılda iki kere çalışan ücretlerine zam yaptı. Yıl içinde üç veya daha çok kez zam yapanların oranı 2022’de 34, 2023’te ise 26 idi. 2024’e baktığımızda ise şirketlerin yüzde 59’unun yıl içerisinde bir kez, yüzde 33’ünün iki kez, yüzde 8’inin ise üç kez veya üzerinde ücret artışı yapmayı planladığını görüyoruz. Elbette bu oranlar bugünden bakılınca görülen değerler."

Müdür ile yeni mezun farkı daraldı

Şirketlerin yüzde 79’unun ocakta zam planladığını, yüzde 32’sinin ikinci veya üçüncü zam için temmuz ayını değerlendirdiğini de dile getiren Güleyin, Avrupa ülkelerinde üniversiteden yeni mezunlar ile genel müdür ücretleri arasındaki fark daha azken Orta Doğu ülkelerinde bu farkın daha fazla olduğunu belirtti. Türkiye'de ise söz konusu farkın 2021’de 17 kat seviyesindeyken, 2023’te 13 kata kadar düştüğünü bildirdi.

SAÇ BAŞ YOLDURACAK ZAM ORANI İDDİASI

Öte yandan ekonomi kulislerinde özel sektörün çalışanlarına 2024 yılı için yüzde 40'ın altında ve yalnızca 1 kez zam planladığı konuşuluyor.

Eğer beklentiler gerçek olur da özel sektörün zam oranı hem yılda 1 kez hem de yüzde 40'ın altında gerçekleşirse çalışanlar yeni yıla yine enflasyon karşısında kaybetmiş olarak girecek...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR ?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 2023 yılı son brüt asgari ücret günlük 447,15 TL , aylık 13.414,50 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı asgari ücret zammının hesaplara yatacağı 1 Şubat 2024 tarihine kadar asgari ücretlinin eline aylık net olarak 11.402,32 TL geçecek.

AÇLIK SINIRI 15 BİN 548 TL, YOKSULLUK SINIRI 45 BİN 46 TL

Türk-İş Açlık ve Yoksulluk raporu yayımlandı. TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Kasım ayı sonucuna göre; gıda fiyatlarındaki aylık artı artış yüzde 2,49 olurken, yıllık artış yüzde 80,12 olarak gerçekleşti. "Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14.025 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 45.686,81 TL’ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18.239,8 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ HEYETİNDE 4 İŞÇİ YER ALACAK

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI ZAMMI GELİR Mİ ?

Asgari ücret her ne kadar pazarlık masasında görüşülse de son kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Erdoğan, en son genel seçimlerin hemen öncesinde yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme zammını seçim nedeniyle yükseltmiş, ardından da memurlara aynı sözü vermişti.

imdi de asgari ücret görüşmeleri yerel seçimlerin hemen öncesinde yapılacağı için masada işçi tarafının büyük avantaj yakaladığı, zam oranının yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor. Bu zammın verilmesi halinde ise yeni asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.

2024'TE ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi.

Bakan Işıkhan,"Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

BAKAN "AÇLIK SINIRI İÇİNDE YAŞAYAN KİŞİ YOK" DEMİŞTİ

Her fırsatta çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtla tepki çekmişti. Bakan Işıkhan, ''Ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır'' ifadelerini kullanmıştı.