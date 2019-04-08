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  4. 08 Nisan 2019 00:25

Özelleştirime kapsamındaki fabrikada işten çıkarma

14 Şeker Fabrikası ile birlikte özelleştirme süreci kapsamında satılan Kırşehir Şeker Fabrikası’nda çalışanları üçte ikisi işten çıkarıldı.

Özelleştirime kapsamındaki fabrikada işten çıkarma
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Yaklaşık 1 yıl önce 300 Bin TL sermayeli Tutgu Gıda’ya tartışmalı şekilde satışı gerçekleştirilen Kırşehir Şeker Fabrikasının ihale şartnamesinde bulunan “İşçi çıkarılmayacak” maddesine ve “siyasilerin hiç bir şekilde işçi çıkarılmayacak” sözüne uyulmadığı ortaya çıktı.

ÇALIŞANLARIN 3’TE 2’Sİ ÇIKARILDI

Satıldığı dönemde 400’ün üstünde çalışanı bulunan fabrikada çalışan sayısı bu rakamın yaklaşık 3’te 1’ine düşürüldü. Toplu işten çıkarmada yaşanan kanuni cezaya da düşmek istemeyen Tutgu Gıda, hergün 2-3 kişi çıkararak çalışanların büyük çoğunluğunun işine son verdi.

KIRŞEHİR’DEN DIŞARIYA GÖÇ

İşten çıkarmalarla birlikte 300’ün üstünde çalışan işsiz kalırken bunların büyük kısmının çalışmak için Kırşehir’den göç ettiği ortaya çıktı. Böylece istihdam anlamında göç alması gereken Kırşehir yine göç vermeye devam ediyor.

PANCAR ÜRETİCİSİ ÜRETİMDEN VAZGEÇİYOR

Kırşehir Şeker Fabrikasında çalışanlar işten çıkarılırken bir taraftan da Kırşehir’de ki pancar üreticisi yavaş yavaş üretimden vazgeçiyor. Pancar üreticisi kotalarını çevredeki diğer illerdeki üreticilere devrederken pancar ekimi de önemli ölçüde azaldı.

OdaTV

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