SGK Uzmanı Özgür Erdursun yeni asgari ücret tahminini açıkladı

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için rakamlar netleşmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı.

2025 yılı asgari ücret zammı için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. Görüşmelerin ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

SGK UZMANI ERDURSUN'DAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Erdursun, asgari ücretin daha yüksek rakamlara çıkartılabileceğini ama kimsenin bunu konuşmadığını belirterek, "Sadece rakamlar üzerinden konuşuluyor. Bu da çok gerçekçi değil zaten o rakamlar 30 bin lira ile 35 bin lira arasında, bu rakamların olması mümkün değil. Asgari ücretin olacağı rakam 22 bin lira civarında olacaktır" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI OLAYA DAHİL OLURSA..."

Asgari ücrette son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapabileceğini belirten Erdursun, "Cumhurbaşkanı da olaya dahil olur asgari ücreti artıralım derse bu oranlar yüzde 30'a kadar artabilir" sözlerini kullandı.

TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı.

2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltildi.

2026 tahmini de yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 25'lik bir zam oranı yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Yüzde 30'luk ücret artışı da beklentiler arasında yer aldı.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında 20 bin 572 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek.