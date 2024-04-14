Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2024'ü emekli yılı ilan ediyoruz" açıklamasına rağmen yapılan maaş zamları, verilen ikramiyeler emeklilerin geçim sıkıntılarına derman olmazken ünlü sosyal güvenlik uzmanı Serdar Erdursun milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu.

Memur emeklisi, SGK emeklisi ve Bağ Kur emeklisine Ocak ayında yüzde yüzde 49,25 oranında olmak üzere eşit oranda zam yapıldı. Ancak eşit zam gibi görünse de bu zam 6 bin 700 ve altında kök aylığı alan emeklilerine yansıyamadı. En düşük emekli maaşı 10 bin olarak açlık sınırının altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde emeklinin beklediği seyyanen zammın yapılmayacağını belirttiği açıklamasında aynı zamanda Temmuz zammına dikkat çekerek emekliler için yeni düzenlemelerin yolda olduğunun işaretini vermişti. Erdoğan'ın açıklamasına göre prim eşitlemesi ve 3600 ek gösterge de çalışmalar içine alınmıştı.

Düşük maaşları ile geçim sıkıntısı altında ezilen emekliler ise seçimde tepkilerini sandığa gitmeyerek verdi ve çıkarılması düşünülen intibak yasasını beklemeye başladı.

Emeklilerin dört gözle beklediği müjdeyi açıklayan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun AK Parti hükümetinin açıkladığı orta vadeli programda emekliler için hazırladığı düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu söyledi. Erdursun İntibak Yasası’nın tamamlanması ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme olacağını belirtti.

Emekli maaşlarında bu düzenlemenin şart olduğunu vurgulayan Erdursun, “İntibak, prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre aylıkların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılır. Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır” diye konuştu.