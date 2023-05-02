TÜDER Başkanı Levent Küçük'ten ''acil'' çağrı: ''Maaşlarda iyileştirme hemen yapılmalı''

Türkiye'de seçimlere sadece 12 gün kala hem iktidar hem de muhalefet hem çalışanlara hem de emeklilere "maaş zammı" vaatlerini sürdürürken Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten kritik bir çağrı geldi.

"Aylar önce, mal ve hizmet fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek amacıyla, cebimizdeki 100 lira 10 lira oldu diye yazınca, bazı kesimlerin tepkisini çekmiştim." diyen Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, ücret ve maaşlarda iyileştirmenin hemen yapılması gerektiğini savundu.

İşte Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün o çağrısı:

"Maalesef, mal ve hizmet fiyatlarında iğneden ipliğe her şeyde fiyat artışları devam ediyor.Piyasa enflasyonu durmaksızın artıyor. Cebinizdeki 1.000 lira pazar alışverişine bile yetmez hale geldi. Neredeyse 500 ve 1.000 TL’lik banknotlara ihtiyaç duyar hale geldik.

Salgın hastalığın, Rusya Ukrayna savaşının etkileri deyip, fiyatların düşmesini beklemek hayal oldu. Başta emekliler olmak üzere, sabit ücretliler zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Bu nedenle, tüm emekli, memur ve çalışanların, hayatlarını sabir gelirleri ile sürdürmeye çalışanların ücretlerinde iyileştirme hemen yapılmalıdır. Temmuz ayı beklenmeden, ücret ve maaşlarda iyileştirme mutlaka yapılmalıdır.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz.

Saygılarımla."

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)