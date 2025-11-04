Türk-İş asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümete resti çekti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, ''Yeni bir düzenleme olmazsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız.'' dedi.

Türk-İş son asgari ücretin belirlenmesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olmayacağını açıklamıştı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı bugün yapıldı ve ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu.

Atalay "Yönetmelik değişmezse asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşüncemiz yok. Komisyona katılmıyoruz. Yönetmelik değişirse kurulumuzu toplarız yine çıkacak karar göre hareket ederiz. Bir an evvel adil demokratik bir yapıyı önümüze getirsinler." ifadesini kullandı.

Komisyon Aralık ayında toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanarak yeni rakamı en geç 31 Aralık'ta ilan etmesi gerekiyor. 1 Ocak itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacak.

2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti.

Asgari ücret yüzde 20 oranında zam yapılması halinde 4 bin 421 TL artışla 26 bin 525 TL'ye,

yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda 5 bin 526 TL artışla 27 bin 630 TL'ye,

yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda 6 bin 631 TL artışla 28 bin 735 TL'ye,

yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda 7 bin 736 TL artışla 29 bin 840 TL'ye çıkacak.